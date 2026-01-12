Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

12.01.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep merkezli operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

GAZİANTEP merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.G., İstanbul'dan Gaziantep'e kadar takip edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep merkezli İstanbul ve Afyonkarahisar'da uyuşturucu imal ve satışı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin S.G. D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerden S.G. İstanbul'dan Gaziantep'e uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı sırada ekiplerin takibine takıldı. S.G. takip sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu gişelerinde yakalandı. S.G.'nin aracında yapılan aramalarda motor bölmesinde ve içecek şişesinin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer şüpheliler D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A.'nın adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 128 gram esrar, 506 gram kokain, 243 gram skunk, 104 gram metamfetamin, 45 gram jamaika, 13 uyuşturucu hap, 7 kilo 500 gram kimyasal madde parafin, 6 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği, 2 uzun namlulu silah mermisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 uyuşturucu öğütücü aparat, 1 laptop, odayı sera haline getirecek çadır, iklimlendirme boruları, fan ve birçok iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., B.G. ve S.G. tutuklanırken, Ü.A., Y.E.A. ve D.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: GAZİANTEP,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:52:32. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.