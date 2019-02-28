Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 uyarıcı hap ve 74 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 uyarıcı hap ve 74 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir araçta ve sürücü İ.K'nin üzerinde yaptıkları aramada toplam 45 uyarıcı hap ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında işlem yapılan İ.K, serbest bırakıldı.

Ekiplerce, gümrük kaçağı cep telefonlarını yurda sokarak satan 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 73 kaçak cep telefonuna el kondu.

Ayrıca, bir araçta yapılan aramada toplam 85 gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İş yerlerini işleten M.A, A.A, M.A. ve M.Ş. isimli 4 şahıs yakalanarak, haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Nizip, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:50:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]