Gaziantep'te Yankesicilik: İki Kadın Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Yankesicilik: İki Kadın Tutuklandı

Gaziantep\'te Yankesicilik: İki Kadın Tutuklandı
16.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey'de çantadan 241 gram altın çalan iki kadın şüpheli tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir kişinin çantasından 241 gram altın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydınbaba Mahallesi'nde Suriye uyruklu Sabah Bsout (46) adlı kadının çantasından 241 gram Suriye altını çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri 59 suç kaydı bulunan A.G. (25) ve 33 suç kaydı bulunan A.G. (26) adlı iki kadın şüphelinin daha önce de aynı yöntemle yankesicilik yaptıklarını belirledi.

Şüphelilerin Mersin'e otobüsle kaçmaya çalıştıklarının bilgisini alan ekipler, 2 kadını Nurdağı ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Şahinbey, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yankesicilik: İki Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Inter’den Galatasaray’ın teklifine cevap Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:50:26. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yankesicilik: İki Kadın Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.