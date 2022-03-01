Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kamerasında

01.03.2022 16:02
Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Trafik kuralları hayati önem taşıyor. Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım." mesajı paylaşıldı.

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Trafik Kazaları, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kamerasında - Son Dakika


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