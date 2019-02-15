Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması

Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep'teki doğal gaz patlamasının neden olduğu zararın karşılanacağını bildirdi.

Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep'teki doğal gaz patlamasının neden olduğu zararın karşılanacağını bildirdi.

Yılmaz, Gaziantep'te 12 Şubat Salı günü doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamayla ilgili olarak, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Yılmaz'ın, Vali Gül ile fikir alışverişinde bulunduğu ve enerji dağıtım şirketi GAZDAŞ yetkililerinden olayla ilgili brifing aldığı öğrenildi.

EPDK Başkanı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Patlamada hayatını kaybeden Ayşe Bilici'ye Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Yılmaz, "Vatandaşlarımızın yaşananlar nedeniyle her türlü zararı karşılanacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, en ufak mağduriyete izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

12 Şubatta Merkez Şahinbey ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralanmış, yaralılardan Ayşe Bilici (90) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Patlamalar sırasında bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmış, bir apartmanın ilk 2 katı ile yanındaki binada ağır hasar oluşmuş, zarar gören binalar yıkılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:35 Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu

24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:14:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]