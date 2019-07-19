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Gaziantep Ticaret Borsası

49 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg43,7643,76
Biber (kuru dolmalık)Adet0,700,75
BuğdayKg1,40 1,80
Buğday (kırık)Kg1,001,07
Buğday samanı Kg0,350,35
İrmik (paketli)Kg2,68 2,68
Makarna (paketli)Kg2,68
2,77
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:32 Kaynak: AA
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