Gaziantep Ticaret Borsası
49 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:32 Kaynak: AA
'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|43,76
|43,76
|Biber (kuru dolmalık)
|Adet
|0,70
|0,75
|Buğday
|Kg
|1,40
| 1,80
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,00
|1,07
|Buğday samanı
|Kg
|0,35
|0,35
|İrmik (paketli)
|Kg
|2,68
|2,68
|Makarna (paketli)
|Kg
|2,68
|2,77
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