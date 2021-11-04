Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler dikkat çeken bir protestoya imza attı. Yemeklerin pahalı ve niteliksiz, yurt ücretlerinin ise yüksek olduğunu ifade eden üniversiteliler seslerini duyurmak için ortak bir karar aldı.

ODALARIN LAMBALARINI YAKIP SÖNDÜRDÜLER

Odaların lambalarını yakıp söndüren, tencere tavayla gürültü çıkararak protestolara katılan öğrenciler, "Yemek" diye bağırdıkları o anların görüntülerini kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Üniversite öğrencileri yaşadıkları sorunların çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederken, video özellikle Twitter'da büyük ses getirdi.