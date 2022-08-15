Vali Gül ile Başkan Şahin, Gaziantep'teki konut projelerini inceledi - Son Dakika
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Vali Gül ile Başkan Şahin, Gaziantep'teki konut projelerini inceledi

15.08.2022 09:46
Vali Gül ile Başkan Şahin, Gaziantep'teki konut projelerini inceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki konut ihtiyacının karşılanması için yürütülen 14 bin konut projesinin ilk etap çalışmalarını inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki konut ihtiyacının karşılanması için yürütülen 14 bin konut projesinin ilk etap çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Gazikonut AŞ işbirliğinde yürütülen projenin ilk etabı olan Kuzeyşehir'de 387 ve Güneyşehir'de ise 500 olmak üzere 887 konutun inşası devam ediyor.

Vali Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şantiyeleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Gül, burada gazetecilere, TOKİ'nin kentte 20 yılda 21 bin civarında konut yaptığını belirtti.

Kentte şu an 5 bin konutun inşaatının devam ettiğini bildiren Gül, şöyle devam etti:

"Bakanımız Murat Kurum geldiğinde 15 bin ilave konut yapılacağını müjdeledi. Bu şu anlama geliyor, 20 yılda 21 bin konut yapıldı. Devam eden 5 bin ve yeni yapılacak 15 binle birlikte aslında 20 yılda yapılmış konut, 2-3 yılda yapılmış olacak. Büyükşehir Belediyemiz de 14 bin konut yapıyor. Hedef kitle kim? Hedef kitle dar gelirliler ve orta gelirliler."

Şahin ise büyüyen şehirlerin en temel ihtiyacının konut olduğunu ifade etti.

Konutları yetiştirmek için hızla çalıştıklarına aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Kendi şirketimiz üzerinde çalışıyoruz ve bizim avantajımız arsayla zaten yüzde 30 maliyetler aşağı düşüyor, çok hızlanmamıza vesile oluyor. Tek şartımız 3 yıl içinde evi bitirmek. Arsa spekülatörlerine izin veremeyiz. Arsa üzerinden kimsenin rant sağlamasına müsaade edemeyiz. Kurumumuza büyük bir güven var. Hızlı şekilde bunu tamamlamak istiyoruz. Doğru finansal modelle çok hızlı şekilde halkımızı evine kavuşturmak istiyoruz. Arz, talebi dengelediği zaman bunun üzerinden asgari ücretli işçimizin kira öder gibi ev sahibi olacağı modelleri artırmamız gerekiyor. Tek amacımız ev sayısını çoğaltarak orta gelir ve alt gelir grubunun daha kolay ev almasını sağlamak. Teknik arkadaşlarımızda yoğun şekilde çalışıyoruz. Konut, memleketin en önemli meselesi."

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Kaynak: AA

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gül ile Başkan Şahin, Gaziantep'teki konut projelerini inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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