Gaziantep ve Adıyaman'dan Spor Tesisine Protokol

15.01.2026 14:16
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ile spor tesisi için protokol imzaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi arasında yeni kurulacak spor tesisi için iş birliği protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman Üniversitesi Besni Mehmet Erdemoğlu Yerleşkesi'ne yapılacak spor tesisi için Büyükşehir Belediyesinde imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında öğrencilere nitelikli, elverişli ve sosyal bir eğitim ortamı sunulması ile komşu iller arasında birlik beraberliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremde komşu illerle yardımlaştıklarını dile getirdi.

Adıyaman ile Gaziantep'te kader birliği olduğunu belirten Şahin, şunları ifade etti:

En kısa sürede oraya bir spor salonu yapıldığı ve oradaki çocuklarımızın, gençlerimizin yetişirken eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri ilkesiyle bu fırsatlardan istifade ettiği, iyi yetiştiği çocuklarımızın sayısını çoğaltmamız gerekiyor. Bu da tesis işi, fırsat işi, imkan işi. Biz de bütün gücümüzle yanlarında olmaya devam ettik, yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise inşa edilecek tesisin gençliğe bir yatırım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Keleş, ???????şunları kaydetti:

"Özellikle 6 Şubat depremleri asrın felaketinden sonra Adıyaman'a olan katkılarını yakından tüm Adıyamanlılar olarak biliyoruz. Deprem sonrası yaptığı bu yatırımla da yine gönül zenginliğini sayın başkanımın bir nişanesi olarak görüyoruz. Gerek gençliğe olan yatırımı gerek üniversiteyle olan iş birliği gerekse Adıyaman'a olan desteği nedeniyle de tüm Türkiye'nin bildiği gibi vizyonunun bir tezahürü."

Kaynak: AA

