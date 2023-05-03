Yardım edeceğini söyleyerek kadını soydu! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yardım edeceğini söyleyerek kadını soydu! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu

03.05.2023 21:12

Gaziantep'te bir şahıs, bebek arabasına yardım etme bahanesiyle yanaştığı kadının cep telefonunu çalarak gözlerden uzaklaştı. Yolcu minibüsünün güvenlik kameralarına yakalanan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde otobüse binmek isteyen ve kucağında bebek bulunan bir kadın, yanına yaklaşan şahsın yardımıyla bebek arabasını minibüse çıkarttı.

KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI

Bebek arabasına yardım bahanesiyle kadına yaklaşan şahıs, koluna astığı ceketinin yardımıyla bir anda kadının cebindeki telefonu çaldı. Kimseye fark ettirmeyen şahıs, hızla otobüsten inerek izini kaybettirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI

Otobüste cep telefonun çalındığı fark eden kadın, polise giderek yardım istedi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, izlediği güvenlik kameralarında şahsın eşgalini tespit etti. Ardından şahsın M.Y olduğunu belirleyen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltın alınan M.Y, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Yardım bahanesiyle yaklaştı, cep telefonunu çaldı
Yardım bahanesiyle yaklaştı, cep telefonunu çaldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Gaziantep, Şahinbey, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yardım edeceğini söyleyerek kadını soydu! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermekten kaçtığı Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
19:55 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 seçim anketinin ortalamasında bir isim kıl payıyla kazandı
19:54 Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
19:49 HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı
19:43 Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 20:10:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yardım edeceğini söyleyerek kadını soydu! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement