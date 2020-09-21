Gaziemir'in amazonları Türkiye şampiyonu

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, İstanbul Yarı Maratonunda kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Süper Liginde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni başarılar kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en iyi 8 maratonundan biri olarak nitelendirilen ve bu yıl 15.'si düzenlenen İstanbul Yarı Maratonuna belediyenin kadın atletizm takımı damga vurdu.

2 bin 500 sporcunun katıldığı, 21 kilometrelik parkurda koşulan İstanbul Yarı Maratonunda ter döken belediye atletleri, 2020 Sezonu Türkiye Kulüpler Yarı Maraton Ligi Türkiye Şampiyonu oldu. Belediye atletleri Dilan Atak, Rahime Tekin, Gülbahar Çetin, Hülya Tanrıyaşükür maratondaki performanslarıyla şampiyonluk kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. Belediye sporcuları yarışın ardından düzenlenen törenle kupa ve madalyaları aldı. - İZMİR