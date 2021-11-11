Gaziler ve şehit ailelerinden, TBMM önünde 300 kişilik Türkkan tepkisi - Son Dakika

Gaziler ve şehit ailelerinden, TBMM önünde 300 kişilik Türkkan tepkisi

ANKARA - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına hakaret etmesi üzerine, TBMM önünde 300 kişilik bir protesto ile tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Lütfü Türkkan'ın bir şehidin kız kardeşine hakaret etmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısı önünde 300 kişilik bir protesto ile tepki gösterdi. Şehit ailelerinden ve gazilerden oluşan 300 kişilik grup, "Ha Karayılan ha Türkkan", "Milletin meclisinde PKK'ya sırtını yaslayan vekil istemiyoruz" ve "Ha PKK'nın sıktığı kurşun ha Lütfü Türkkan'ın ettiği küfür" yazılı pankart açarak, "Şehitler burada Lütfü nerede" diye slogan attı. Slogan ve pankartlarla yürüyüşün ardından 300 kişilik grup adına konuşan TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Türk tarihinin geçmişten bugüne gurur duyulan zaferlerle dolu olduğunu dile getirerek, "Bu zaferleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz" dedi.

"İradesine Kandil ve Pensilvanya'ya ipotek ettirenler aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır"

Son günlerde Lütfü Türkkan tarafından bir şehit yakınına yapılan sözlü davranışı Türkiye'den hiç kimsenin hoş göremeyeceğini ifade eden Aylar, "İradesine Kandil ve Pensilvanya'ya ipotek ettirenler aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır. Şehit ailelerine küfredecek kadar alçalmışlardır" diye konuştu.

Aylar, TÜGŞAV olarak, Lüftü Türkkan'ın eylemini şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini dile getirdi.

"Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirilmeksizin istifa etmelidir"

Lütfi Türkkan'ın TBMM üyesi olmasının utanç verici olduğunu söyleyen Aylar, "Grup başkanvekilliğinden istifa etmesi yetmez. Önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirilmeksizin istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

"Son nefesimize kadar bu çirkin söylem ve eylemi her platformda dillendirecek ve protestolarımızı sokaklarda yapmaya devam edeceğiz"

Aylar konuşmasına şöyle devam etti:

"Aziz Türk milleti sabırlıdır, hoşgörülüdür, ferasetlidir, sağduyuludur ama şehidine, gazisine uzanacak her türlü kirli dili ve eli asla bağışlamayacaktır. Şehit ailesine karşı kullanılan söz konusu dil ve söylem milletin vicdanında mahkum edilmiş bu hadise, tarihimize kara bir leke olarak düşmüştür. Şehit ve gazi aileleri olarak bizler buradan tüm siyasi partilere ve onların liderlerine diyoruz ki; bu çirkin olay en ağır şekilde cezalandırılsın. Yoksa biz şehit ve gazi olarak son nefesimize kadar bu çirkin söylem ve eylemi her platformda dillendirecek ve protestolarımızı sokaklarda yapmaya devam edeceğiz."

Ayrıca TÜGŞAV Başkanı Aylar, Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edene kadar direnişlerinin devam edeceğinin altını çizdi.

Protesto, 300 kişilik grubun sloganla yürüyüşü ardından sona erdi.