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Gazilerden Başkan Hürriyet'e anlamlı hediye

55 dakika önce

Gaziler Vakfı İstanbul Şube Başkan Vekili İsmail Aydın ve yönetim kurulu üyesi Bilal Erol, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kapla Hürriyet'i makamında ziyaret etti.

Gazilerden Başkan Hürriyet'e anlamlı hediye, System.String[]
Gaziler Vakfı İstanbul Şube Başkan Vekili İsmail Aydın ve yönetim kurulu üyesi Bilal Erol, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kapla Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Heyet, Başkan Hürriyet'e Çanakkale savaşlarından kalma bir mermi hediye ettiler.

Hürriyet'e başkanlık görevinde başarılar dileyen Gaziler Vakfı İstanbul Şube Başkan Vekili İsmail Aydın, "İçerisinde vatan sevgisi olan kişilere hediye ettiğimiz Çanakkale Destanında metrekareye düşen 6000 mermiden birini size vermekten mutluluk duyuyoruz"dedi.

Böylesi anlamlı bir hediyenin kendisini çok onurlandırdığını belirten Başkan Hürriyet, "Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi bir azmin ve inancın zaferidir. Bu zaferde vatanı uğruna canlarını ortaya koyarak imkansızı başaran binlerce isimsiz kahramanımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir.Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Hediyeniz şuana kadar aldığım en değerli, en anlamlı hediyelerden biri. Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız için mücadele eden şehitlerimize, gazilerimize minnetimizi sunuyorum. İyi ki varsınız ve her zaman başımızın üzerinde yeriniz olacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:56 Kaynak: İHA
İsmail Aydın, İstanbul, Türkiye Gaziler Vakfı, Hürriyet, Güncel
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