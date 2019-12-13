Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da Özel Halk Otobüsüyle hafif ticari otomobil kavşakta çarpıştı.

Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da Özel Halk Otobüsüyle hafif ticari otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otobüs ve otomobilde bulunan  4 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30'da Gaziosmanpaşa Validesuyu Mahallesi Hekimsuyu Caddesi ile Galeri Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının çalışmadığı sırada Eminönü- Yunus Emre Mahallesi seferi yapan 399C hat numaralı Enes K. yönetimindeki 34 DN 4069 plakalı özel halk otobüsü Hekimsuyu Caddesi yönünden kavşağa girdiği sırada Galeri Caddesi yönünden gelen 34 FU 2728 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracı önüne katarak sürükleyen özel halk otobüsü kavşağın diğer tarafında bekleyen Cevdet Çakaloğlu yönetimindeki 34 UAF 94 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Özel halk otobüsü ile kamyonet arasında sıkışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle özel halk otobüsündeki yolculardan da 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında özel halk otobüsü içinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan yolculardan biri olan Ergin Öz, "Ben öndeydim, hatta şu kolum da gitti yani. Şoför sürekli telefonla konuşuyordu, şoförde de hata var. O araç da birden oradan çıktı. Onda da hata vardı, her iki tarafta da hata vardı yani. Araba hızlı gidiyordu." dedi.

Kavşakta beklerken kaza yapan özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın gelip çarptığı kamyonetin sürücüsü Cevdet Çakaloğlu ise, "Otobüs yukarıdan geliyordu, transit oradan, ben de diğer taraftan. Otobüs korna çaldı, diğer araçların açılması için ama otobüs 70-80 ile geliyordu. Ben durdum o arkadaş durmadı. Yukarıdan gelirken o araca çarpınca o da bana doğru geldi. Hafif yaralandım, cam kırıkları battı, başka bir şeyim yok" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Hekimsuyu Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normal akışına döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor


- İstanbul
Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:00 Kaynak: DHA
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