Gaziosmanpaşa'da korona virüs salgının sıkı filyasyon ile kontrol altında - Son Dakika

Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, filyasyon çalışmaları ile 500 bin nüfuslu ilçede korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağladı. Mücadelenin görünmez kahramanları olan filyasyon ekipleri, pozitif vakaların ve temaslıların takibini 7/24 sürdürüyor.



Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı başarısındaki en önemli etken filyasyon çalışmaları olurken, sağlık çalışanları her yerde kapı kapı gezerek korona virüs ile mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekipleri, ilçede salgını kontrol altında tutmak için gece gece gündüz demeden çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.



Hastalar ve temaslar kontrol altına alınıyor



Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçede testi pozitif çıkan vatandaşlara doğrudan ulaşarak adreslerine filyasyon ekiplerini yönlendiriyor. Hastaların temas kurdukları kişiler de tespit edilerek yakın takibe alınıyor. 14 gün boyunca hastaların ve temaslıların kontrol altında tutulmasını sağlayan ekipler, izolasyon yöntemiyle salgının zincirini kırmış oluyor. Ekiplerin korona virüsünün kaynağına inerek gösterdiği özverili çalışma, 500 bin nüfuslu ilçede salgının yayılmasını engelledi.



"Bizler sizler için 7/24 görevimizin başındayız"



Filyasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferah Cankıran, "Bizler sağlıkçılar olarak 7/24 vatanımızın, milletimizin hizmetindeyiz ve bununla gurur duyuyoruz. Ekibimiz, sabah akşam evlere, hastalarımıza tedaviye gitmektedir. Ayrıca Vefa Grubu'nda da 65 yaş ve üstündeki kronik hastalarımızın tedavilerini gerçekleştirmekteyiz. Severek görevimize devam ediyoruz. Benim mesajım; lütfen herkes evde kalsın. Bizler sizler için 7/24 görevimizin başındayız" dedi.



"Sağlığımızı koruyalım ki daha çok sağlık dağıtalım"



Salgın ile mücadele sürecinde Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne de destekleri dolayısıyla teşekkür eden Cankıran, "Her zaman yanımızda olan Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ve belediye başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Bizlere siperlikler vererek sağlığımızı korudular. Bizler sağlığımızı koruyalım ki daha çok sağlık dağıtalım" diye konuştu. - İSTANBUL