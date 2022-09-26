GAZİOSMANPAŞA'DA SAHNE ALAN ZARA, NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜLERİNİ SESLENDİRDİ - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA SAHNE ALAN ZARA, NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜLERİNİ SESLENDİRDİ

26.09.2022 09:47

Gaziosmanpaşa Belediyesi 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu'nu 'Bozkırın Tezenesi' merhum halk ozanı Neşet Ertaş'a ithaf etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu'nu 'Bozkırın Tezenesi' merhum halk ozanı Neşet Ertaş'a ithaf etti. Yeni Kültür Sanat Sezonuna 'Neşet Ertaş Kültür Sanat Sezonu' adını veren belediye, Ertaş'ı ölümünün 10. yıl dönümünde türküleriyle andı. Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi bağlama öğrencileri, akademinin çok sesli korosu ve etkinlik alanında sahne alan Zara, Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu'na 'Neşet Ertaş Kültür Sanat Sezonu' adını verdi. Belediyenin Sanat Akademi'sinde yetiştirdiği bağlama öğrencileri ve çok sesli korosu Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Programın açılış konuşmasını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yaptı. Ardından Halk Müziği sanatçısı Zara sahne aldı. Zara, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde türkülerini halkla birlikte seslendirdi.

'ŞEHRİ SANATLA BULUŞTURMAZSAN BÖYLE GÜZEL TOPLULUKLARI BİR ARAYA GETİRMEKTE MÜMKÜN OLMUYOR'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Bugün adeta bir sanat gösterisi olacak. 2022-2023 de her önceki yıllara göre Gaziosmanpaşa'da kültür rüzgarı esmeye devam ediyor. 2014'den bu yana kültürün ve sanatın her dalında olmaya, Gaziosmanpaşa'lı hemşehrilerimizi kültür ve sanatla sadece buluşturmaya değil bizzat kültürü, sanatı yaşayan, anlatan ve o geleneği sürdüren bir yapıda yetiştirmeye gayret ediyoruz. Biraz önce bu amaçla Kültür Sanat Akademisi bünyesinde kendi gençlerimizin kendi hocalarımızla birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle tamamen yerli ve milli sanatçılarımızı burada izlediniz. Ben hepsine ve hocalarına gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü sanatın bir yerinde olmazsan, şehri sanatla buluşturmazsan böyle güzel toplulukları bir araya getirmekte mümkün olmuyor. Bu sanatın rüzgarlarını estirirken Türkiye'nin yerli ve milli sanatçılarından birisi olan Neşet Ertaş'ı da anmak ve 2022-20223 kültür yılını onun adıyla anmak istedik. İnsanlar kolay yetişmiyor. Sanatçılar hiç kolay yetişmiyor. Büyük bir Türk ozanı ve türküleriyle aslında Anadolu'nun ezgilerini milletin kendi benliğindeki duygularını dile getiren büyük bir sanatçı. Bu bakımdan biz Neşet Ertaş adını 2022-2023 kültür sanat yılı olarak ilan ettik' dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA SAHNE ALAN ZARA, NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜLERİNİ SESLENDİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA SAHNE ALAN ZARA, NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜLERİNİ SESLENDİRDİ - Son Dakika
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