Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga
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Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga

9 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta bekleyen M.K. ile S.Ö'nün yanına bir otomobille 3 kişi geldi.

Otomobildekiler, tartıştıkları M.K. ve S.Ö'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Saldırganlar kaçarken, aynı sokak üzerindeki bir markete de ateş açtı.

Yaralanan M.K. ile S.Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda merminin isabet ettiği markette ve önündeki bir minibüste inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaralıların kaldırıldığı hastanenin çevresinde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga

Gaziosmanpaşa, Kavaklıdere, Bağlarbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:55 Kaynak: AA
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