Gazipaşa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

09.02.2026 15:29
15 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda 8 şüpheliye yönelik adli tahkikat başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 8 şüpheliye ait ikametlerde ve yol kontrol noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ile 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gazipaşa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

