Gazipaşa'da Sosyal Yardımlar 2025'te Devam Etti

05.02.2026 16:29
Gazipaşa'da 2025 yılı boyunca 10 bin 293 vatandaşa 132 milyon TL'yi aşan sosyal destek sağlandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen sosyal yardım faaliyetleri, güçlü bir dayanışma tablosu ortaya koydu. İlçede 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 10 bin 293 vatandaş, toplam 132 milyon 923 bin 711 TL'yi aşan sosyal destekten faydalandı.

Düzenli yardımlarda 6 bin 275 haneye 123 milyon TL'yi aşan ödeme

2025 yılı içerisinde düzenli sosyal yardımlar kapsamında 6 bin 275 haneye toplam 123 milyon 178 bin 287 TL ödeme yapıldı. Yardımlar; yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik destekler, elektrik tüketim desteği, öksüz-yetim yardımı, kronik hastalık yardımı ve muhtaç asker ailesi yardımı gibi birçok başlık altında gerçekleştirildi.

Bu desteklerin, hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyal hayata katılımın artırılmasına önemli katkı sunduğu belirtildi.

Vakıf özkaynaklarıyla 4 bin 18 haneye doğrudan destek

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kendi özkaynaklarını da etkin şekilde kullanarak ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerini sürdürdü. Bu kapsamda 4 bin 18 haneye toplam 9 milyon 745 bin 423 TL tutarında yardım sağlandı.

Özkaynaklarla yapılan yardımlar arasında sağlık, eğitim ve barınma desteklerinin yanı sıra nakdi yardımlar da yer aldı. Özellikle acil ihtiyaç durumlarında sağlanan bu desteklerin, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

GSS gelir tespiti çalışmaları sürüyor

Sosyal güvenceye erişim konusunda da çalışmalarını sürdüren Vakıf tarafından, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ilçede bugüne kadar 8 bin 163 hanenin gelir tespiti tamamlandı. Bu çalışmalar sayesinde çok sayıda vatandaşın sağlık hizmetlerine ücretsiz ya da düşük primle erişimi sağlandı.

"Sosyal devlet anlayışını sahada yaşatıyoruz"

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sosyal yardımların yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını vurguladı.

Büyükakça, "Gazipaşa Kaymakamlığımızın himayelerinde, ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza ulaşmayı temel hedef olarak benimsiyoruz. Sosyal yardımlar, vatandaşımızın kendini güvende hissetmesini sağlamaktadır. Sosyal devlet anlayışını sahada, birebir temasla yaşatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Destekler 2026'da da devam edecek

Büyükakça, Gazipaşa'da yürütülen sosyal yardım faaliyetlerinin, dezavantajlı grupların yaşam şartlarını iyileştirmenin yanı sıra toplumsal dayanışmayı da güçlendirdiğini belirtirken, 2026 yılında da ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini bildirildi. - ANTALYA

