Son Dakika Haberleri: Gazprom: "Kuzey Akım 2'nin Yüzde 20'si Tamamlandı"

Gazprom: "Kuzey Akım 2'nin Yüzde 20'si Tamamlandı"

45 dakika önce

Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin inşaat takvim doğrultusunda devam ettiği kaydedilirken projenin deniz kısmında inşaatın yüzde 20’sinin tamamlandığı açıklandı. Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Projede inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Miller, “Kuzey Akım 2’nin deniz kısmında inşaatın yüzde 20’si tamamlandı” dedi. Maliyeti 10 milyar […]The post Gazprom: “Kuzey Akım 2’nin yüzde 20’si tamamlandı” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Gazprom:
Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin inşaat takvim doğrultusunda devam ettiği kaydedilirken projenin deniz kısmında inşaatın yüzde 20'sinin tamamlandığı açıklandı.

Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Projede inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Miller, "Kuzey Akım 2'nin deniz kısmında inşaatın yüzde 20'si tamamlandı" dedi.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:48 

Miller, Gazprom, Sektörel
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