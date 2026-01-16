Gazze Barış Kurulu oluşturuldu - Son Dakika
16.01.2026 10:28
Trump, Mısır, Türkiye ve Katar'la birlikte Hamas ile silahsızlanma anlaşması yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun oluşturulduğunu ve 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın bir sonraki aşamasına resmen geçildiğini belirterek, " Mısır, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle tüm silahların teslim edilmesini ve her bir tünelin imha edilmesini içeren kapsamlı bir silahsızlanma anlaşmasını Hamas ile güvence altına alacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan Gazze'deki barış sürecine dair açıklamalarda bulundu. Gazze Barış Kurulu'nun oluşturulduğunu duyuran Trump, "Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak. Kesin olarak söyleyebilirim ki bu şimdiye kadar herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde oluşturulmuş en büyük ve en prestijli kuruldur" dedi. Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze barış süreci ile ilgili daha önce yaptığı paylaşımı alıntılayan Trump, "Steve Witkoff'un açıkladığı gibi 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın bir sonraki aşamasına resmen geçtik" dedi. Gazze barışına yönelik çabalarını hatırlatan Trump, "Ateşkesten bu yana ekibim, Gazze'ye rekor düzeyde insani yardım ulaştırılmasına aracılık etti ve bunlar sivillere tarihi bir hız ve ölçekte ulaştı. Birleşmiş Milletler bile bu başarıyı emsalsiz olarak kabul etti. Bu sonuçlar, bu sonraki aşama için zemin hazırladı" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki geçiş yönetimine destek

Gazze Barış Kurulu Başkanı olarak geçiş sürecinde Gazze'yi yönetecek olan Filistinli teknokrat hükümetini desteklediğini vurgulayan Trump, "Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlı" ifadelerini kullandı. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerin barış sürecine katkılarına değinen Trump, "Mısır, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle tüm silahların teslim edilmesini ve her bir tünelin imha edilmesini içeren kapsamlı bir silahsızlanma anlaşmasını Hamas ile güvence altına alacağız" dedi.

Hamas'a çağrı

Hamas'a kalan rehine cenazelerinin İsrail'e iadesi de dahil taahhütlerini en kısa sürede yerine getirme ve tam silahsızlanma çağrısında bulunan Trump, "Daha önce de söylediğim gibi bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabilirler. Gazze halkı yeterince acı çekti. Artık vakit geldi!" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

