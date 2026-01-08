Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 395'e Yükseldi - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 395'e Yükseldi

08.01.2026 17:16
İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 71 bin 395'e ulaştı, yaralı sayısı ise 171 bin.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 71 bin 395'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri aktardı.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinlinin naaşlarının hastanelere ulaştırıldığı ve saldırılarda 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaşamını yitirenlerden üçünün daha önceki saldırılarda ölen ve enkazdan çıkarılanlar olduğu, bir kişinin ise yeni bir saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 424 kişinin öldüğü ve 1199 kişinin yaralandığı belirtilirken enkaz altından 685 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 395'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 287'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

