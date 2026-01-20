Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 551 - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 551

20.01.2026 15:36
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71.551'e yükseldi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 551'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 1 ölü ve 7 yaralının getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 466 kişinin öldürüldüğü, 1294 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 551'e, yaralı sayısının 171 bin 372'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hala enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze

