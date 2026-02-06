Gazze'de Cenaze Kimlik Tespiti Zorlaştı - Son Dakika
Gazze'de Cenaze Kimlik Tespiti Zorlaştı

06.02.2026 15:18
Gazze'de İsrail'den teslim alınan cenazelerin kimlik tespiti, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle kişisel eşyalarla yapılıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in uzun süre alıkoyduktan sonra teslim ettiği cenazelerin kimlik tespiti, bölgede sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yakınları tarafından ancak kıyafet ve ayakkabı gibi kişisel eşyalar üzerinden yapılmaya çalışılıyor.

İsrail'in uzun süre alıkoymasının ardından teslim ettiği tanınamayacak durumdaki cenazelerin kimlik tespiti için Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalışma başlatıldı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, cenaze parçalarından kimlik tespiti yapılmasına olanak sağlayacak teknik donanım bulunmuyor. Bu nedenle naaşı teslim edilen 15 Filistinlinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla Şifa Hastanesi'nde bir salon tahsis edildi.

Cenazelerin ve kişisel eşyaların fotoğrafları ekranlara yansıtıldı

Salonda, İsrail'den teslim alınan ve tanınamayacak haldeki Filistinlilere ait olduğu belirtilen kıyafet, ayakkabı, kemer gibi ayırt edici olabileceği değerlendirilen kişisel eşyaların fotoğrafları ekranlara yansıtıldı.

Söz konusu fotoğraflar, yakınları tarafından izlenerek, eşyalar ya da vücudun yalnızca bazı bölümlerinden tanıma yoluyla kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor.

Bazı cenazelerin parçalanmış olması nedeniyle fotoğraflarda yalnızca el ya da ayak gibi uzuvların görülebildiği dikkati çekiyor. Bu durum kimlik tespitini zorlaştırsa da yakınlarının cenazelerine ulaşmak isteyen Filistinliler, salonda ekranları izleyerek zor da olsa kimlik tespiti yapmaya çabalıyor.

Hastanelerde fotoğraflar 3 gün boyunca yayınlanacak

Kimlik tespit işlemleri için Şifa ve Nasır hastanelerindeki ekranlarda fotoğrafların 3 gün boyunca yayınlanacağı duyuruldu.

Sağlık kaynakları, Gazze'deki Filistinlilerin çoğunun internete erişimi olmadığı için bu yola başvurulduğunu aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak'ta İsrail tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim edilen 15 Filistinlinin naaşının Şifa Hastanesi'ne getirildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail tarafından şu ana kadar 400'den fazla Filistinlinin naaşının teslim alındığını, bu cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

