Gazze'de Çocuklar Karate İle Umut Buluyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk edip çadırlara sığınan çocuklar ve gençler, Han Yunus'a bağlı Mevasi bölgesinde çadırlar arasında karate eğitimi alıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarının yol açtığı yıkım ve kayıpların gölgesinde yaşayan Filistinli çocuklar, spor sayesinde bir nebze olsun nefes alıyor ve travmalarını hafifletmeye çalışıyor.

Antrenmanlar, çocukların fiziksel gelişimini desteklerken, aynı zamanda moral ve umut kaynağı oluyor ve soykırıma varan saldırıların neden olduğu ağır psikolojiyi yenmelerine yardımcı oluyor.

Spor, umut ve dayanışmanın simgesi

Gazzeli karate antrenörü Halil Şagaleh, Filistin Karate Federasyonu'ndan onaylı bir eğitmen olarak, saldırılar öncesinde kendi spor salonunda görev yapıyordu. Ancak İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu salon tamamen yıkıldı, tüm ekipmanlar ve malzemeler yok oldu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Şagaleh, "İsrail saldırları nedeniyle salondan geriye hiçbir şey kalmadı. Şimdi çocuklarla çadırların arasında, kum üzerinde antrenman yapıyoruz. Çocukların yarısı beyaz, yarısı mavi kıyafet giyiyor; elimizdeki imkanlarla idare ediyoruz. Bu çocuklar ölüm, yıkım ve açlıkla büyüyor. Spor, onlara hem fiziksel güç hem de ruhsal destek sağlıyor. Karate sayesinde en azından bir süreliğine savaşın acı ve korkusundan uzak kalabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Mevasi'de çadırlar arasında sürdürülen karate dersleri, sadece spor eğitimi vermiyor; aynı zamanda çocukların savaşın getirdiği travmayı bir nebze olsun hafifletmesini sağlıyor.

Gazzeli çocuklar ve gençler, kum ve çadırlar arasında devam eden antrenmanlarla saldırıların neden olduğu karanlıktan bir parça da olsa uzaklaşıyor ve geleceğe dair umutlarını korumaya çalışıyor.

Antrenör Halil Şagaleh, "Çocukların gördüğü yıkımı, ölümü, açlığı ve çaresizliği bir nebze olsun unutturmak için spor yapıyoruz. Dünya spor camiasına ve tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu çocuklara merhamet edin, destek verin. Hepsi bir can taşıyor ve hayalleri var" çağrısında bulundu.

"Zorluklara rağmen pes etmedik"

Filistinli 21 yaşındaki genç antrenör Yasmin Şagaleh de saldırıların çocuklar üzerindeki etkilerini yakından gördüğünü belirterek, "Her şey durdu, spor ve kulüp kapandı. Ama çocuklar için yeniden antrenmanlara başladık. Onlara hem fiziksel hem zihinsel güç kazandırmak istiyoruz. Çocuklara bu yeteneği kazandırmak, yurt dışında madalyalar kazandırmak, hayallerini gerçekleştirmek istiyorum. Kulübümüzü yeniden açtık, enkazın altından malzemelerimizi çıkardık ve çalışmaya başladık. Zor şartlara rağmen pes etmedik" diye konuştu.