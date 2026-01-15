Gazze'de Çocuklar Soğuktan Ölüyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen Gazzeli çocukların saldırılar ve soğuk nedeniyle ölmeye devam ettiğini belirtti.

Elder, görev için bulunduğu, İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları altında olan Gazze'deki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de kasvetli bir gün yaşadıklarını söyleyen Elder, "Dışarıda fırtına gibi bir rüzgar esiyor. Çadırların yana doğru savrulduğunu görebilirsiniz. Çok yağışlı, çocuklar ıslanıyor, ısınmak imkansız. İki buçuk yıldır bu durumun içindeyiz. Yani beslenme sorunları yaşayan, bağışıklık sistemleri çökmüş ailelerden bahsediyoruz." dedi.

Elder, ateşkesle birlikte ilerlemeler kaydedildiğine, Gazze'nin kuzeyinde UNICEF eğitim merkezi ve Gazze Şeridi genelinde ise sağlık merkezlerinin kurulduğuna tanık olduğunu dile getirdi.

Bunların hepsinin iyi işaret olduğunu ancak yeterli olmadığını aktaran Elder, şunları kaydetti:

"(Gazze'de) İki buçuk yıl yaşananlardan sonra yeterli fon yok. (İsrailli) Yetkililer hala temel ilaçları, aileler için yemek pişirme gazını engelliyor ve çocuklar hala öldürülüyor. Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana 100 kız ve erkek çocuğu öldürüldü. Yani ateşkes süresince her gün ortalama bir kız veya erkek çocuğu öldürülüyor. Dolayısıyla yapılacak çok daha fazla şey var ve bu ateşkesin şartlarına harfiyen uyulursa yapılması gereken birçok şey zor değil."

"Eşi benzeri görülmemiş bir yıkımla karşı karşıyayız"

Elder, Gazze'ye yeterli insani yardım ulaşmadığının altını çizdi.

Gazze Şeridi'nde ailelerin halen yaşadıkları zorluklardan bahseden Elder, "En iyi tür çadırlara ihtiyacımız var. Bu ailelerin evleri vardı. Dört duvarı ve sıcak suyu olan evleri vardı. Ateşkes sırasında bir çocuğun güne nasıl başlaması gerektiğini düşünürsek elbette güvenli bir yerde uyuması gerekir. Sıcak bir yerde uyuması gerekir. Uyanır, sıcak bir içecek, biraz yemek alır ve okula gider. Çocuklar şu anda bu 5 şeyden sadece bir veya ikisini alıyor." ifadelerini kullandı.

Elder, Filistinlilerin su sistemlerini ve kanalizasyon tesislerini onarma konusunda çok çalıştıklarına işaret ederek bunların gerçekleşmesinde girişkenliğin etkili olduğunu vurguladı.

Gazze'de birçok şeyin yeniden yapıldığını anlatan Elder, "Eşi benzeri görülmemiş bir yıkımla karşı karşıyayız. Fiziksel ve psikolojik yıkımın yanı sıra hastaneler, okullar ve evlerin yıkımı. Bu yüzden çok daha fazlasının yapılması gerekiyor ve bu da sınırsız miktarda insani yardım almakla başlıyor." diye konuştu.

Elder, UNICEF olarak yaklaşık 150 bin çocuğun okula dönmesini sağladıklarını belirterek 5 çocuktan sadece 1'inin okula gidebildiğine işaret etti.

"7 çocuk, 7 küçük çocuk hipotermiden öldü"

Gazze'de çok acımasız bir soğuk olduğunu belirten Elder, şunları söyledi:

"İnsanlar burada havanın ne kadar soğuk olduğunu unutuyor gibi. Gerçekten hava çok soğuk ve rüzgarlı oluyor, üstelik kıyıda olduğunuz için nemli de. Bugün tüm gün 30-40 kilometre hızında rüzgar esti. Çok yağmur yağdı, dondurucu soğuk var. Nasıl ısınacaksınız? Çocuklar nasıl ısınacak? (Gazzelilerin) 2 yıldır insan eliyle oluşturulan kıtlıklar, yapay beslenme yetersizliği yaşadıklarını hatırlayalım. Onların, bağışıklık sistemleri şokta. En savunmasız olanlardan 7 çocuk, 7 küçük çocuk hipotermiden öldü. Son bir haftada daha fazla çocuk kaybettik. Bu durum, özellikle kışın ortasında, iki buçuk yıl boyunca çadırda kalmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Son bir haftada daha fazla çocuk kaybettik. Bu durum, özellikle kışın ortasında, iki buçuk yıl boyunca çadırda kalmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor."

Elder, İsrail'in Gazze'deki bazı sivil toplum kuruluşlarını (STK) yasaklama kararının sonuçlarının yaklaşık bir ay içinde en şiddetli hale geleceğini vurgulayarak bu adımın, halihazırda kötü olan durumu daha da umutsuz hale getireceğini ifade etti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) gibi uluslararası STK'lerin UNICEF'in kritik ortakları olduğunu ve sahada harika işler yaptıklarının altını çizen Elder, MSF gibi bir kuruluşun bölgelerde hastane çadırları kurmalarının yanı sıra Filistinlilere sağlık, beslenme ve psikolojik alanda destek verdiklerini belirtti.

Elder, İsrailli yetkililerle daha fazla insani yardım ulaştırmak için görüştüklerini, UNICEF'in ateşkes sonrası bölgedeki yardım malzemelerinin yüzde 75'ini Gazze'ye ulaştırdığını aktardı.

Hala daha fazlasına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Elder, "Bazı temel ilaçların, yemek pişirme gazının eksik olduğunu biliyoruz. Bu temel malzemelerin içeri girmesine izin vermek için yetkililerle haftada iki veya üç kez görüşmeler yapıyoruz." dedi.