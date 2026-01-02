Gazze'de Kassam Komutanlarına Gıyabi Cenaze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Kassam Komutanlarına Gıyabi Cenaze

02.01.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, İsrail'in iki yıl süren saldırıları sırasında hayatını kaybeden aralarında Ebu Ubeyde'nin de bulunduğu Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanları için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, İsrail'in iki yıl süren saldırıları sırasında hayatını kaybeden aralarında Ebu Ubeyde'nin de bulunduğu Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanları için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gazze'de cuma günü yüzlerce Filistinli, İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan bazı liderler için gıyabi cenaze namazı eda etti. Namaz, İsrail saldırıları sonucu yıkılan ya da kısmen zarar gören camilerin önünde, cuma namazının ardından kılındı.

Filistinliler namazın ardından ellerini semaya açarak yaşamını yitirenler için rahmet ve mağfiret diledi.

Duygusal anların yaşandığı namazda, saldırılarda hayatını kaybeden Kassam liderleri için dualar edildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, "cihatları ve fedakarlıklarına vefa göstermek amacıyla" Filistin halkını ve Arap-İslam dünyasını Kassam Tugayları'nın şehit liderleri için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulunmuştu.

Gıyabi cenaze namazı kılınan isimler arasında Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed es-Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebbane, silah ve muharebe hizmetlerinden sorumlu komutan Hikmet el-İsa, askeri üretim sorumlusu Raid Sad ve Ebu Ubeyde adıyla tanınan askeri sözcü Huzeyfe el-Kahlut yer aldı.

Kassam Tugayları, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında genelkurmay başkanı, sözcüsü ve çok sayıda komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail, 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında on binlerce Filistinlinin ölümüne ve Gazze'de büyük yıkıma yol açtı. Ateşkes 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail'in çok sayıda ihlal gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Ebu Ubeyde kimdir?

1984 yılında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci kampında doğan Ebu Ubeyde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarında okudu.

Gazze İslam Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında yüksek lisans yapan Ebu Ubeyde, 2000 yılında İkinci İntifada'nın patlak vermesiyle Hamas ve Kassam safına katıldı.

Ebu Ubeyde ilk kez Ekim 2004'te 17 gün süren "Öfke Günleri" operasyonu sırasında kameraların karşısına geçti ve düzenlediği basın toplantısıyla İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara harekatına ilişkin bilgi verdi. O tarihten itibaren de Kassam'ın medya yüzü oldu.

İsrail'in 2005 yılında Gazze Şeridi'nden çekilmesinin ardından Kassam'ın sözcülüğü görevini üstlenen Ebu Ubeyde güvenlik nedeniyle nadiren kameralar karşısına geçti.

Kassam sözcüsünün yaptığı en önemli açıklamalar, 2006'da Gilad Şalit, 2014'te de Şaul Aron isimli İsrail askerlerinin esir alındığını duyurması oldu.??????

Kaynak: AA
Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:19:39. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Kassam Komutanlarına Gıyabi Cenaze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.