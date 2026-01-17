Gazze\'de Eğitime Direniş: 1000 Geçici Okul

Eski Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamalain Shaath, Gazze'de eğitim de dahil olmak üzere her alanda ağır yıkım yaşandığını belirterek buna rağmen Filistinlilerin büyük direnç gösterdiğini, çadırlar altında kurulan yaklaşık 1000 geçici okulda çocukların eğitimlerine devam edildiğini belirtti.

Eski Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shaath, üniversitelerde Filistin temalı seçmeli derslerin açılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Kudüs ve Filistin Dersleri" Kitap Lansmanı ve Akademik İstişare Programı kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Shaath, Filistin davası ile Gazze ve Kudüs'ün küresel gündemin merkezinde yer aldığı bir dönemde, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Filistin davasını merkeze alarak temel bir başvuru kaynağı olması için hazırlanan "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının önemli bir akademik boşluğu doldurduğunun altını çizerek çalışmanın çok boyutlu katkılar sunduğunu söyledi.

Kitabın insani, ahlaki ve akademik düzeylerde değerli bir içerik sunduğunu vurgulayan Shaath, "Kudüs ve Filistin'e yapılan haksızlık çok ağırdır. Bu nedenle bu konuyu genç nesle açıklamak, Batı'daki resmi kurumların siyonist anlatıyı tekrarlamaya çalıştığı duruma karşı durmak anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Akademik açıdan da kitabın güçlü bir analiz sunduğuna işaret eden Shaath, çalışmanın Filistin meselesi etrafında oluşturulan soru işaretlerini bilimsel temelde ele aldığını kaydetti.

Shaath, "Bu kitabın burada yaşayan Türk gençliği, Filistinli gençler ve bölgedeki diğer gençler arasında kardeşlik bağlarını güçlendireceğine ve dayanışmayı teşvik edeceğine inanıyorum." dedi.

"Gazze'deki durum her açıdan trajik"

Gazze'deki mevcut duruma değinen Shaath, "Gazze'deki durum eğitim de dahil olmak üzere, her açıdan trajik. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri gibi doğal bir fırsat, maalesef yok." ifadelerini kullandı.

Shaath, buna rağmen Filistinlilerin eğitim alanında büyük bir direnç ve azim gösterdiğini belirterek "(Filistinliler) Çeşitli faaliyetler yaptılar ve geçici okullar kurdular; çadırların altında yaklaşık 1000 okul kuruldu ve çocuklarımıza ve ilkokul öğrencilerimize ev sahipliği yaptı." diye konuştu.

"300'den fazla tez savunuldu"

Öte yandan çoğu İsrail tarafından bombalanıp yıkılması nedeniyle üniversitelerin çevrim içi eğitime yeniden başladığını belirten Shaath, "Gazze İslam Üniversitesinde, bu savaş sırasında çadırlar ve enkazlar arasında 300'den fazla yüksek lisans ve doktora tezi savunuldu." dedi.

Shaath, dünya genelindeki akademisyen ve öğrencilerin gerçeğin yanında durması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle bitirdi:

"Siyonist medyanın yaydığı yanıltıcı siyasi propagandadan etkilenmemeliler. Bu gerçeğin yanında durmalı ve siyonizmin Filistin halkına karşı işlediği adaletsizliği destekleyen her şeyi boykot etmek için pratik adımlar atmalılar ve bu zulmü işleyen siyonist kurumlarla tüm akademik bağları koparmalılar."