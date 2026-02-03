Gazze'de Hastaları Tahliye Süreci Zor - Son Dakika
Dünya

Gazze'de Hastaları Tahliye Süreci Zor

03.02.2026 10:56
Refah Sınır Kapısı açıldı ancak yalnızca 5 hastanın çıkışına izin verildi. Sağlık durumu kritik.

(ANKARA) - Refah Sınır Kapısı'nın yaklaşık iki yıl süren zorunlu kapatılmanın ardından yeniden açıldığı günlerde, İsrail'in yalnızca durumu kritik olan 5 Filistinli hastanın Gazze'den çıkışına izin verdiği bildirildi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarının açıklamasında, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 20 bin ağır yaralı ve kritik hastanın acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu, buna karşın hasta tahliyelerinin son derece sınırlı kaldığı belirtildi.

Kaynaklar, İsrail'in yalnızca durumu kritik olan 5 Filistinli hastanın Gazze'den çıkışına izin verdiğini bildirdi.

Sağlık alanında faaliyet gösteren Fajr Global adlı sivil toplum kuruluşunun Başkanı Mosab Nasser, Refah Sınır Kapısı üzerinden planlanan hasta tahliyelerinin ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Nasser, patlama yaralanmaları olanlar, kanser hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan binlerce kişinin son iki yıldır tedaviye erişemediğini ifade etti.

Gazze'deki sağlık altyapısının tamamen tahrip edildiğini vurgulayan Nasser, onlarca ya da yüzlerce hastanın tahliye edilmesinin yeterli olmayacağını, en acil durumda olanların ise savaş yaralıları ve kanser hastaları olduğunu dile getirdi. Nasser, kanser hastalarının uygun tedaviye erişememeleri nedeniyle her gün yaşamlarını yitirdiklerini söyledi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nasser Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus'un güneyinde bir Filistinliyi öldürdüğünü aktardı.

Kaynak: ANKA

