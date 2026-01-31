Gazze'de İsrail Saldırıları: 19 Ölü - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırıları: 19 Ölü

31.01.2026 13:24
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a ulaştı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden İsrail'in saldırılarına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sabah saatlerinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Nasır Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis merkezi bombalandı

Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.

Merkeze düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bu saldırıyla sabah saatlerinden itibaren yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

