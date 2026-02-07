Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

07.02.2026 12:54
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı; bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde 30 yaşındaki Filistinli Ferac İbrahim Salim, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Saldırı, İsrail'in ateşkes anlaşmasını günlük olarak ihlal ettiği saldırılar kapsamında gerçekleşti.

İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Han Yunus kentinin doğusunda bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurmuş, saldırılar sonucu meydana gelen şiddetli patlamaların sesi Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinden duyulmuştu.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri, Refah ve Han Yunus kentlerinin sahillerine doğru ateş açarken, aynı zamanda Refah üzerinde İsrail'e ait bir helikopterden de ateş açılmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti, 1518 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

