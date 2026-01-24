Gazze'de Kış Sert, 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde etkili olan sert kış şartları nedeniyle 3 aylık bebek Ali Abu Zur'un hipotermi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde kış sert geçiyor. Barınak ve yiyecek krizinin giderilmediği bölgede Filistinliler, zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 4 kişinin cansız bedeninin ve 12 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 481, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713, yaralı sayısının da bin 313 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 654'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 391'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, 3 aylık bebek Ali Abu Zur'un bölgede etkili olan sert kış şartları nedeniyle hipotermi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Kışın başından bu yana soğuk nedeniyle ölen çocuk sayısı 10'a yükseldi. - GAZZE