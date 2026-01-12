Gazze'de Oksijen Kıtlığı: Lastik Pompasıyla Hayat Mücadelesi

Filistinli Samih Ebu Saada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle yaşanan ağır tıbbi malzeme kıtlığında, yaşlı annesini hayatta tutabilmek için tıbbi oksijen yerine "bisiklet lastiği pompası" kullanmak zorunda kalıyor.

Su, elektrik ve en temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun daracık bir mekanda, yaşlı annesi nefes almakta zorlanırken, 34 yaşındaki oğlu onu çaresizlik ve korku dolu gözlerle izliyor; her soluk, zamanın tek ölçüsü haline gelmiş gibi.

Ebu Saada, kronik hastalıklardan muzdarip, kış soğuğuna maruz kalan ve bir traktör römorku üzerine kurulu derme çatma bir çadırda ince bir yatakta yatan annesi için her akşam "ilk savunma hattı" haline gelen pompayı hazır ediyor.

Astım hastası yaşlı kadın, düzenli nefes almasına yardımcı olacak bir cihaza ihtiyaç duyuyor. Ancak yoksulluk, abluka ve ağır yaşam koşulları onu bu en temel haktan mahrum bırakmış durumda.

Her nefes krizi anında traktör römorku zamana karşı verilen bir yaşam mücadelesinin mekanına dönüşüyor. Ne yeterli ilaç var, ne tıbbi cihaz, ne de ufukta beliren bir ambulans.

"Tek çare"

AA muhabirine konuşan Ebu Saada, Gazze'de hastanelerde tüm tedavi seçeneklerinin tükenmesinin ardından annesinin sağlık krizine karşı elinde kalan tek çarenin, ilkel bir çözüm olarak lastik şişiriciyi kullanmak olduğunu söyledi.

Ebu Saada, oksijen temin edemediği için bazı basit değişiklikler yaptığı lastik pompasını annesine hava vermek amacıyla kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla'dan, batıdaki El-Mevasi bölgesine göç etmek zorunda kalan Ebu Saada, "Anneme oksijen sağlayacak hiçbir tıbbi ekipmanımız yok. Yakınlarda ulaşabileceğimiz bir hastane de bulunmuyor" dedi.

Yakıt kıtlığı nedeniyle ulaşımın son derece zor olduğunu ifade eden Ebu Saada, en yakın hastaneye gitmenin yalnızca yol masrafının bile 10 dolardan fazla tuttuğunu, günlük gelirinin bunu karşılamaya yetmediğini vurguladı.

Ebu Saada, annesinin nefes darlığı yaşaması ihtimaline karşı her akşam pompayı baş ucunda hazır tuttuğunu söyleyerek, "Annemin hayatta kalabilmesinin bağlı olduğu tek çare bu." ifadesini kullandı.

Derinleşen kriz

Nasır Hastanesindeki doktorların, lastik pompasıyla hava vermenin potansiyel sağlık riskleri konusunda kendisini uyardığını aktaran Ebu Saada, bunun tıbben uygun bir yöntem olmadığını bildiklerini ancak başka hiçbir alternatif kalmadığı için bu yolu seçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Sağlık ve bilimsel kaynaklar, bu tür pompaların verdiği havanın kirli olabileceği, karbonmonoksit riski taşıyabileceği ve ekipman içindeki yağ buharlarının solunmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Çöken sağlı sistemi

İki yılı aşkın süredir devam eden yıkım boyunca Gazze'de hastaneler, sağlık tesisleri, ilaç depoları ve sağlık personeli dahil tüm sağlık sistemi İsrail tarafından hedef alındı.

Abluka ve yardım girişine getirilen kısıtlamalarla birleşen bu durum, sağlık sistemini büyük ölçüde yalnızca hayat kurtarıcı acil hizmetlerle sınırlı hale getirdi.

Yetkililer, kıtlığın hasta ve yaralılar üzerindeki ağır sonuçları konusunda uyarıda bulunuyor.

Saldırılardan önce günlük oksijen ihtiyacı olan hastalar, evlerinde kullanmak üzere tıbbi tüplere kolayca ulaşabiliyordu.

Ancak Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail, saldırılar sürecinde yaklaşık 10 merkezi oksijen üretim istasyonunu imha ederek ciddi bir sağlık krizine yol açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ilaç kıtlığı yüzde 52'ye, tıbbi malzeme kıtlığı ise yaklaşık yüzde 71'e ulaştı.

İnsani kriz

Gazze'deki Filistinliler, yürürlükte olduğu belirtilen ateşkes anlaşmasına rağmen somut bir iyileşme göstermeyen ağır bir insani krizle karşı karşıya.

Bu durum, İsrail'in geçiş noktalarını açmaması ve kararlaştırılan miktarda gıda, yardım ve tıbbi malzemenin girişine izin vermemesiyle daha da derinleşiyor.

Sağlık Bakanlığına göre İsrail, Gazze'ye giren tıbbi yardım kamyonlarını aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düşürerek ilaç ve malzeme kıtlığını kritik seviyeye taşıdı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucunda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazlası yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90'ı zarar gördü.

Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.