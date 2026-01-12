Gazze'de Soykırım Protestosu

İsrail'in iki yıl boyunca gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Gazze Şeridi'nde insani ve çevresel koşulların felaket boyutuna ulaşması bölge sakinleri tarafından protesto edildi.

Gazze kentindeki bir mülteci kampında düzenlenen gösteriye katılanlar, "adaletsizlik ve ihmaller yetti", "salgın bizi tehdit ediyor" ve "her yer çöp" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, Birleşmiş Milletler'i (BM) sorumluluklarını üstlenmeye ve kötüleşen insani kriz karşısında Gazze Şeridi sakinlerinin yanında yer almaya çağırdı.

"Hayatımızı yeniden kurmak istiyoruz"

İsrail saldırılarında zorla yerinden edilen Filistinli kız çocuğu Eylin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sıcak veya soğuktan hiçbir koruma sağlamayan çadırlarda yaşıyoruz." dedi.

Eylin, "Çocuklar ve insanlar hastalık, kemirgenler ve aşırı soğuk nedeniyle ölüyor. Hayatımızı yeniden kurmak istiyoruz ve bizi koruyacak evlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bölgede atık toplama mekanizması çalışmıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Said Akluk ise Gazze Şeridi'nin uygun atık toplama mekanizmalarından yoksun olduğunu söyledi.

Akluk, saldırılar sonucu bölgedeki atıkların yerleşim alanlarından uzakta, hijyen koşullarını sağlayacak şekilde çöplüklere taşınamadığını kaydetti.

Çadırların asgari hijyen seviyesini bile sağlamadığını, bunun da salgın hastalıklara yol açtığını aktaran Akluk, ayrıca İsrail'in haşere önleyici ürünlerin girişlerini yasaklaması sonucu kemirgenlerin ve böceklerin çoğaldığına işaret etti.

Akluk, ayrıca yetkililere özellikle çocuklara yönelik başıboş hayvan saldırıları vakalarının bildirildiğini sözlerine ekledi.

İsrail ablukası, süren saldırılar ve zorla yerinden etme nedeniyle insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde, kış mevsiminin başlamasından bu yana 21 Filistinlinin soğuktan hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkese rağmen insani kriz derinleşiyor

Hükümetin Medya Ofisinin açıklamasında, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik ihlallerini sürdürdüğü, insani yardımların girişini kısıtladığı ve bu durumun sahadaki insani felaketi daha da ağırlaştırdığına dikkati çekildi.

Gazze'de yüz binlerce Filistinlinin, şiddetli soğuk, yağmur ve rüzgara karşı korumasız, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği, barınma, sağlık ve ısınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle bebekler ve çocukların hayati risk altında olduğu kaydedildi.