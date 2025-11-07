Gazze'de Tarım Arazileri Büyük Oranda Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Tarım Arazileri Büyük Oranda Zarar Gördü

Gazze\'de Tarım Arazileri Büyük Oranda Zarar Gördü
07.11.2025 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Gazze'deki ekili alanların %87'sinin hasar gördüğünü, tarım altyapısının %79-89'unun yok olduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki ekili alanların yüzde 87'sinin zarar gördüğünü, tarım altyapısının ise yüzde 79 ila 89'unun hasar gördüğünü veya yok olduğunu, yalnızca ekili alanların yüzde 13'ünün sağlam kaldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle tarım arazilerinin yaygın olarak hasar gördüğünü ve toprağın kirlendiğini söyleyen Haq, "Gazze Şeridi'ndeki ekili alanların yalnızca yüzde 13'ü zarar görmedi ve çoğuna da, İsrail güçlerinin konuşlu olduğu bölgelerde bulunduğu için erişilemiyor." dedi.

TARIM ALTYAPISININ YÜZDE 89'U HASAR GÖRDÜ

Haq, BM Uydu Merkezi'nden (UNOSAT) yakın zamanda yapılan coğrafi analize göre, Gazze'de tarım altyapısının yüzde 79 ila 89'unun hasar gördüğünü ve meyve bahçeleri ile özellikle zeytin ağaçlarının da aynı oranda zarara uğradığını veya çoğu durumda yok olduğunu vurguladı.

Gazze'de gıda yardımını sürdürmek için BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ana yolları açarak dağıtım ağını güçlendirmeye çalıştığını belirten Haq, bu çalışmalar kapsamında WFP'nin Gazze içinde depolama kapasitesini de üçe çıkardığını aktardı.

"GİRİŞLER HALA YALNIZCA İKİ SINIR KAPISIYLA KISITLI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Haq, Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda da BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) önemli ilerleme kaydetmesine rağmen insanların acil ihtiyaçlarının hala çok fazla olduğuna ve ateşkesten bu yana engellerin yeterince hızlı kaldırılmadığına işaret etti.

BM Sözcüsü Haq, BM ve ortaklarının hafta başından bu yana çoğunluğu gıda olmak üzere Gazze sınır kapılarından 37 bin tondan fazla yardım geçirdiğini, ancak girişlerin hala yalnızca iki sınır kapısıyla sınırlı olduğunu bildirdi.

Haq, İsrail'den Gazze'nin kuzeyine veya Mısır'dan Gazze'nin güneyine doğrudan erişim olmadığına dikkati çekti.

Barınma ihtiyacına ilişkin olarak da Haq, Gazze'de hala yüz binlerce ailenin, kış mevsiminin yaklaşmasıyla hava koşulları nedeniyle acilen korunma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

İnsani yardımların girişine yönelik engellerin kaldırılması halinde Haq, bu tür yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin ihtiyaçlarının çoğunu karşılayacak yeterli malzemeye sahip olduklarını da söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, New York, İsrail, Güncel, Tarım, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tarım Arazileri Büyük Oranda Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsung, Hyundai ve Nvidia’nın CEO’ları aynı masada Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada
Trump’ın basın toplantısında korku dolu anlar İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı Trump'ın basın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı
Sındırgı’da 4,2 büyüklüğünde deprem Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çığır açacak adım Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
45 ilde dev FETÖ operasyonu 178 şüpheli yakalandı, 67’si tutuklandı 45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı

22:09
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede
22:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a beklenmedik ilgi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beklenmedik ilgi
20:24
Türkiye, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında ’’Soykırım’’ suçundan yakalama kararı çıkarttı.
Türkiye, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında ''Soykırım'' suçundan yakalama kararı çıkarttı.
19:42
Ankara’da kahreden kaza Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu
Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu
18:34
Kastamonu’da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
17:40
Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 23:52:30. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Tarım Arazileri Büyük Oranda Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.