Gazze'de Tehlikeli Solunum Virüsü Yayılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Tehlikeli Solunum Virüsü Yayılıyor

19.01.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şifa Hastanesi Direktörü, Gazze'de virüs salgını ve sağlık sisteminin çöküşünü duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, Gazze'de İsrail ablukası altındaki bölgede "tehlikeli" bir solunum virüsünün yayıldığını ve sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir çöküşle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AA muhabirine konuşan Ebu Silmiyye, Gazze'deki sağlık durumunun felaket boyutuna ulaştığını belirtti.

Bölgede grip veya Kovid-19 varyantı olduğu tahmin edilen bir virüsün hızla yayıldığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, yetersiz beslenme, yoğun psikolojik baskı ve aşı eksikliği nedeniyle halkın bağışıklık sisteminin zayıfladığını vurguladı.

Virüs zatürreye ve ölümlere yol açıyor

Ebu Silmiyye, her yaş grubunu etkileyen virüsün belirtileri ve sonuçları hakkında şunları söyledi:

"Bu virüs, iki haftaya kadar uzayabilen şiddetli eklem ve kemik ağrıları, yüksek ateş, inatçı baş ağrısı ve kusma ile kendini gösteriyor. Çoğu vakada akut zatürreye yol açan hastalık nedeniyle, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar arasında ölümler kaydedildi. Çadırlarda kalan yerinden edilmiş sivillerin soğuk ve neme karşı korumasız olması durumu daha da ağırlaştırıyor."

Kanser ve diyaliz ilaçları tamamen tükendi

Mevcut durumu "savaşın başından bu yana en kötü dönem" olarak nitelendiren Ebu Silmiyye, ateşkes anlaşmasının üzerinden 100 günden fazla süre geçmesine rağmen krizin derinleştiğine dikkati çekti.

Ameliyathanelerde steril gazlı bez ve antibiyotik dahi bulunmadığını ifade eden Ebu Silmiyye, "Kanser ilaçları tamamen tükendi, diyaliz ve kronik hastalık ilaçları bulunamıyor.

Ayrıca İsrail'in ruh sağlığı merkezlerini yıkması ve ilaç eksikliği nedeniyle psikiyatri hastaları da büyük risk altında." dedi.

Ebu Silmiyye, laboratuvarların yüzde 70'inin malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını ve basit tahlillerin bile yapılamadığını sözlerine ekledi.

Gazze'ye gazlı içecek girişi serbest, ilaç girişi yasak

İsrail'in Gazze'ye kuruyemiş, gazlı içecek ve cep telefonu gibi temel olmayan ürünlerin girişine izin verirken, hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri engellemesini "şok edici bir tezat" olarak değerlendiren Ebu Silmiyye, şunları kaydetti:

"İsrail, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşların önerdiği ilaçların dahi girişine izin vermiyor. Bu politikayla insanları tedaviden mahrum bırakarak dolaylı yoldan öldürmeyi hedefliyorlar. Çökmüş sağlık sistemini yeniden canlandırmak ve kalan hayatları kurtarmak için antibiyotikler, kanser ilaçları ve laboratuvar malzemelerinin girişi acilen sağlanmalıdır."

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüğü iki yıl boyunca hastaneleri, ilaç depolarını ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef aldığı, tıbbi malzeme girişini engelleyerek sağlık sistemini çökerttiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hastane, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tehlikeli Solunum Virüsü Yayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:23:35. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Tehlikeli Solunum Virüsü Yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.