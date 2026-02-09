Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi

Gazze Şeridi'nde tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle laboratuvarlar ve kan bankalarının hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki tıbbi ihtiyaçlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Laboratuvar malzemelerinin teslimatındaki sürekli aksama, laboratuvarların ve kan bankalarının işleyişindeki krizi daha da kötüleştiriyor ve kapanma tehdidine yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Laboratuvar testlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin yüzde 84'ünün bulunamadığı, ekipman eksiğinin de yüzde 71'e ulaştığı aktarıldı.

Birçok laboratuvarın hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğu vurgulanan açıklamada, yaygın yapılan testlerin malzeme eksikliği nedeniyle aksadığı ifade edildi.

Yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servisler ve yeni doğan ünitelerindeki hasta ve yaralıların gerekli tıbbi bakım için laboratuvar testlerine ihtiyaç duyduğunun altı çizildi.

Tıbbi hizmetlerin aksama tehlikesi karşısında laboratuvar ve kan bankalarının ihtiyaçlarının karşılanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 2 yıl boyunca düzenlediği saldırılarda altyapı, hastane ve okullar gibi sivil noktaları da hedef aldı.

İsrail'in insani yardım ve tıbbi malzeme girişini de uzun süre engellemesi nedeniyle Gazze'de birçok ihtiyaca erişimde sıkıntı yaşanıyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazlası da yaralandı.