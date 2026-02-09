Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi

09.02.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki laboratuvarlar, malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya.

Gazze Şeridi'nde tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle laboratuvarlar ve kan bankalarının hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki tıbbi ihtiyaçlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Laboratuvar malzemelerinin teslimatındaki sürekli aksama, laboratuvarların ve kan bankalarının işleyişindeki krizi daha da kötüleştiriyor ve kapanma tehdidine yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Laboratuvar testlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin yüzde 84'ünün bulunamadığı, ekipman eksiğinin de yüzde 71'e ulaştığı aktarıldı.

Birçok laboratuvarın hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğu vurgulanan açıklamada, yaygın yapılan testlerin malzeme eksikliği nedeniyle aksadığı ifade edildi.

Yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servisler ve yeni doğan ünitelerindeki hasta ve yaralıların gerekli tıbbi bakım için laboratuvar testlerine ihtiyaç duyduğunun altı çizildi.

Tıbbi hizmetlerin aksama tehlikesi karşısında laboratuvar ve kan bankalarının ihtiyaçlarının karşılanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 2 yıl boyunca düzenlediği saldırılarda altyapı, hastane ve okullar gibi sivil noktaları da hedef aldı.

İsrail'in insani yardım ve tıbbi malzeme girişini de uzun süre engellemesi nedeniyle Gazze'de birçok ihtiyaca erişimde sıkıntı yaşanıyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Alman damadın bayrak hassasiyeti Davetlileri bakın nasıl karşıladı Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

15:02
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 15:07:41. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.