Gazze'de Umut Işığı: Ulusal Komite Hazırlıklara Başladı

Gazze Şeridi'ndeki Aşiret İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hüsnü el-Muğni, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi üyelerinin "halkın arasında görevlerine başlamak üzere çok yakında" Gazze'ye gelmesini beklediklerini belirterek komitenin başarısı için ortak çaba çağrısında bulundu.

Komitede görev almak üzere aday gösterilen isimler arasında yer alan Muğni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne gelmeden önce hazırlıkları koordine etmek amacıyla halihazırda Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan üyelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Muğni, konseylerinin "komitenin çalışmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak" için çalıştığını vurguladı.

"Felaketten çıkış için bir fırsat"

İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı ağır yıkıma işaret eden Muğni, komitenin üstleneceği görevin "çok büyük" olduğunu belirterek "Hayattan geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı." dedi.

Komitenin Gazze'de üstleneceği role ilişkin Muğni, "Bugün bir umut ışığı var. Bu felaket gerçekliğinden çıkmak için yakalamamız gereken bir fırsatla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Muğni, tüm Filistinli gruplara çağrıda bulunarak "Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin desteklenmesi için seferber olunması gerektiğini, yeniden savaşa dönüş, zorla yerinden edilme ve acıların uzaması gibi işgalin dayatmaya çalıştığı tehlikeli senaryoların engellenmesi için ortak hareket edilmesinin zorunlu olduğunu" vurguladı.

Komitenin öncelikleri

Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin önceliklerine dair Muğni, ilk adımın yeniden imar sürecinin başlatılması, eğitim ve sağlık sektörlerinin acilen rehabilite edilmesi ve yargı sistemlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi olduğunu belirtti.

Bu adımların Filistin toplumuna "hayat ve istikrarı geri kazandırmanın temel taşı" olduğunu ifade eden Muğni, komitenin hazırlıklarına iki gün önce başladığını ve dış taraflardan fon ve destek sözleri alındığını ancak asıl sınavın sahadaki uygulama olacağını vurguladı.

Muğni, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı ve ayrıntılı planların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu çalışanlarının durumu

Yeni yönetimin tüm sektörlerde mevcut çalışanlardan faydalanması gerektiğini vurgulayan Muğni, "Bunlar, en zor koşullarda dahi görevlerini sürdüren, en deneyimli ve en bilgili kadrolardır." diye konuştu.

Muğni, "İki yıllık savaş ve yıkımın ardından halkımıza, bu aşamayı aşmakta kararlı olduğumuzu söylüyoruz. Bu görevde başarısız olmak, acıların uzaması anlamına gelir." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki Aşiret İşleri Yüksek Konseyi Başkanı, kamu çalışanlarının, kamu yararına hizmet eden ve kurumsal istikrarı güçlendiren bir anlayışla Gazze Ulusal Yönetim Komitesi ile tam işbirliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün, olağanüstü koşullara rağmen hükümet ve kamu hizmetlerinin normal şekilde sürdürüleceğini, ilgili kurum ve birimlerin görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in iki yıl süren saldırıları sırasında Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Birleşmiş Milletler ise yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ali Şaas üstlenmişti.

Siyasi olmayan bir yapı olarak tanımlanan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi, Gazze Şeridi'ndeki kamu hizmetlerinin günlük işleyişinden sorumlu olacak.

Komite, başkanlığını Şaas'ın yaptığı 11 önde gelen Filistinli isimden oluşuyor.

Gazze Ulusal Yönetim Komitesi Başkanı Ali Şaas, 16 Ocak'ta Al-Qahera News kanalına verdiği röportajda, komitenin bölgedeki etkili ülkelerden önemli ve somut mali destek sözü aldığını açıklamıştı.

Şaas, Gazze'ye yönelik yardım planının Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan, Avrupa Birliği ve çeşitli uluslararası aktörlerce memnuniyetle karşılanan Mısır planına dayandığını belirtmişti.???????

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, komitenin sahadaki ilk adımının Gazze Şeridi'ne 200 bin prefabrik konut sağlamak olduğunu vurgulamıştı.

Mısır'ın öncülük ettiği planın, Filistinlilerin yerinden edilmeden yeniden inşasını öngördüğü, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edildiği ve 5 yıl sürmesinin maliyetinin ise yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtiliyor.