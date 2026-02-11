Gazze'de Yüzme ile Direniş - Son Dakika
Gazze'de Yüzme ile Direniş

11.02.2026 11:54
Filistinliler, kışın soğunda denize girerek direnişlerini ve yaşama azimlerini sergiliyor.

İsrail soykırımının pençesindeki Gazze'de, hayata azimle tutunmaya çalışan bazı Filistinliler, bir rehabilitasyon yöntemi olarak kışın soğuğunda denize girerek "İsrail'e meydan okuduklarını ve yaşama tutunma iradesi" gösterdiklerini anlattı.

Gazze sahillerinde onlarca kişi, havaların soğuk olmasına aldırış etmeden kış aylarında da her sabah yüzüyor.

Denizi, soykırımın olumsuz atmosferinden uzaklaşmak için bir sığınak olarak gören her yaştan Filistinli, yüzerek hem fiziksel hem psikolojik sağlıklarını korumaya çalışıyor.

Yüzme antrenörü Muhammed Mehra öncülüğündeki genç-yaşlı yüzücüler, İsrail saldırılarının yıkıcı etkilerini azaltmak ve içinde bulundukları zor şartlara karşı dirençli olmak amacıyla İsrail'in iki yıldır devam eden acımasız saldırılarının tanığı olan denizde bir araya geliyor.

Zaman zaman İsrail hücumbotlarının hedefi olan Filistinli balıkçılar gibi yüzücüler de İsrail askerlerinin radarında olmasına rağmen kendilerine iyi gelen bu spora, soğuk havaya ve oluşabilecek tehlikelere aldırış etmeden devam ediyor.

"Gazze'nin hayat dolu denizinden sevinç üretmeye devam ediyoruz"

Muhammed Mehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de herkesin İsrail soykırımı nedeniyle kayıp, yokluk, zorunlu göç ve açlığın acısını yaşadığını belirterek buna rağmen umut üretmek ve olumlu bir atmosfer oluşturmaya kararlı olduklarını söyledi.

Yaz-kış sabahları yüzmeye alışkın olduklarını ifade eden Mehra, "Gazze'nin yaşadığı tüm acılara tanıklık eden sahilinde yeniden yaşama sevincini, moral motivasyon ve umudu kazanmakta kararlıyız." dedi.

Gazze'nin her zaman imkansızı başardığını dile getiren Mehra, "İçimizde ne kadar acı olursa olsun, Gazze'nin hayat dolu denizinden azmimizle sevinç üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekipmanları olmadan yoksunluklara rağmen yüzdüklerini belirten Mehra, yaptıkları etkinliğin bir meydan okuma ve irade göstergesi olduğunu dile getirdi.

Mehra, İsrail hücumbotlarının her gün Filistinli balıkçılara ve yüzücülere ateş açtığını, bunun da zaman zaman yaralanmalara neden olduğunu aktardı.

Yüzmek, rehabilitasyon yöntemlerinden biri

Sporculardan Enver Haşişo (50) kışın yüzmenin hem eğlenceli hem faydalı olduğunu ifade ederek "Yüzmek, bağışıklığı güçlendiriyor, kan dolaşımını canlandırıyor ve kalp atışını düzenliyor." dedi.

Haşişo, "Yüzmek, aynı zamanda iki yıllık savaş boyunca insanların maruz kaldığı olumsuz atmosferden kurtulmaya ve bastırılmış duyguların boşaltılmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.

Daha önce felç geçirdiğini belirten Haşişo, yüzmenin bu sağlık sorununu aşmasına yardımcı olan rehabilitasyon yöntemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Deniz hayatın yüklerinden kurtulmak için sığınılan tek nokta

Gençlerden Muhammed Ferhat ise arkadaşlarıyla birlikte yüzmek, soğuk suyun tadını çıkarmak ve negatif enerjiyi atmak için geldiğini söyledi.

Ferhat, "Deniz, Gazze halkının hayatın zorluklarından ve yüklerinden kurtulmak için sığındığı tek nokta." diyerek burada hem fiziksel sağlık hem psikolojik rahatlama kazandıklarına dikkati çekti.

İçinde bulundukları zor şartların düzelmesini temenni eden Ferhat, ileride Filistin'i yurt dışındaki yüzme şampiyonalarında temsil etme fırsatı bulmayı ümit ettiğini dile getirdi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 72 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 172 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Gazze

