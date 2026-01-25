Gazze'deki Ateşkes ve Spor Gelişmeleri - Son Dakika
Gazze'deki Ateşkes ve Spor Gelişmeleri

25.01.2026 09:21
Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve insani durum izlenirken, spor etkinlikleri Türkiye'de devam ediyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ziyaret edecek, spor salonlarının temel atma ve açılış törenlerine katılacak.

(Eskişehir/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 19. haftasına, Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/14.30/Rize/Antalya/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK, Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Manisa FK-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/İstanbul/13.30/Sivas/16.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 3. Lig gruplarında 18. hafta müsabakaları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına, Anadolu Efes-Bursaspor Basketbol, Trabzonspor-Safiport Erokspor ve Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, BOTAŞ-Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut ve Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇİMSA ÇBK Mersin müsabakalarıyla sona erecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Altekma, Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Gençlik ve Gebze Belediyespor-Spor Toto karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/14.00/19.00/İstanbul/14.00/16.30/Gaziantep/Ordu/16.00/Kocaeli/16.30) (Fotoğraflı)

9- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakaları, Zeytinburnu Buz Adası'nda sona erecek. Organizasyonun son gününde Hollanda-Yeni Zelanda, Güney Kore-Kazakistan ve Letonya-Türkiye maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

