Gazze'den Mısır'a Hasta Tahliyesi

05.02.2026 22:21
Gazze Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan 7 hastayı Mısır'a tahliye etti.

Gazze'deki Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı şekilde ve İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında açılmasının dördüncü gününde, Gazze Şeridi'nden 7 hasta ile 14 refakatçinin Mısır'a tahliye edildiğini duyurdu.

Kızılayın Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin Gazze Şeridi'nden hastaları tahliye etme çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bugünkü operasyonda Refah Sınır Kapısı'ndan 14 refakatçiyle birlikte 7 hastanın Mısır'a tahliye edildiği belirtilen açıklamada, bunun, Gazze Şeridi dışında tedavi sağlanmasına yönelik devam eden insani yardım çalışmalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hastaların, Han Yunus'taki kızılaya ait tıbbi rehabilitasyon hastanesinde toplanarak seyahat etmeden önce gerekli tıbbi bakımlarının yapıldığı ifade edildi.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

Kaynak: AA

23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
