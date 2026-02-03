Gazze'den Mısır'a İlk Tıbbi Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'den Mısır'a İlk Tıbbi Tahliye

03.02.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Gazze'den Mısır'a 5 hasta tıbbi tahliyeyi destekledi. Bu, 2025'ten bu yana ilk kez yaşandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Gazze Şeridi'nde bulunan 5 hastanın Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a tıbbi tahliyesine destek verdiklerini belirterek, "Bu, Mart 2025'ten bu yana bu güzergah üzerinden yapılan ilk tıbbi tahliye oldu." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"DSÖ ve ortakları, dün 5 hasta ve 7 refakatçinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a tıbbi tahliyesini destekledi. Bu, Mart 2025'ten bu yana bu güzergah üzerinden yapılan ilk tıbbi tahliye oldu." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün rolünün, hastaların Gazze'den Refah Sınır Kapısı'na güvenli şekilde transferini sağlamaya odaklandığını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze'ye yönelik iki yıldan fazla süredir devam eden saldırıların ardından sağlık sisteminin tıbbi tahliyelere olan bağımlılığını azaltmak için acilen rehabilitasyona ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gazze içinde dayanıklı ve sürdürülebilir sağlık sistemi oluşturmak için tıbbi malzeme tedarikinin artırılması, hasarlı tesislerin rehabilitasyonu ve kritik hizmetlerin genişletilmesi de dahil sağlık hizmetlerinin hızla artırılması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ, hayat kurtaran bakıma erişimi hızlandırmak için Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'ya tıbbi sevk yolunun derhal yeniden açılması çağrısında bulunmaya devam ediyor. Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta, burada bulunmayan özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'den Mısır'a İlk Tıbbi Tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:44:29. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'den Mısır'a İlk Tıbbi Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.