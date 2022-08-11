İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği - Son Dakika
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İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği

11.08.2022 23:45

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliğinden detaylar İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde resimler taşıması Çocukların mum yakması Kayan Kültür Merkezi Müdürü Tağrit Şafut ile röportaj GAZZE - Filistinli çocuklar, İsrail'in abluka altındaki Gazze...

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliğinden detaylar

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde resimler taşıması

Çocukların mum yakması

Kayan Kültür Merkezi Müdürü Tağrit Şafut ile röportaj GAZZE - Filistinli çocuklar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenler için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliği düzenledi. Anma etkinliğine katılan çocuklar, mum yaktı.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği - Son Dakika
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