İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliğinden detaylar
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde resimler taşıması
Çocukların mum yakması
Kayan Kültür Merkezi Müdürü Tağrit Şafut ile röportaj GAZZE - Filistinli çocuklar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenler için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliği düzenledi. Anma etkinliğine katılan çocuklar, mum yaktı.
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