Gazzeli gençler, girişimleriyle down sendromluları topluma kazandırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazzeli gençler, girişimleriyle down sendromluları topluma kazandırıyor - Son Dakika

Gazzeli gençler, girişimleriyle down sendromluları topluma kazandırıyor

6 saat önce

Gazze'de bir grup genç girişimci, down sendromlulara oyuncak yapımını öğreterek, onların topluma kazandırılmasına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı oluyor.

Gazze'de bir grup genç girişimci, down sendromlulara oyuncak yapımını öğreterek, onların topluma kazandırılmasına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı oluyor.

Belçika merkezli Dalia Vakfı'nın Gazze'deki partner kuruluşu Yaşam Hakkı Derneği aracılığıyla finanse ettiği "Kararlı İnsanlar" projesi çerçevesinde down sendromlu 10 öğrenci, oyuncak yapımını öğreniyor.

Projenin koordinatörü Cebr Sabit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursla ilgili hazırlıkların yaklaşık bir ay önce başladığını ve aynı eğitimin ileride işitme engellilerden oluşan bir gruba da verileceğini söyledi.

Bu grubun iş yapma ve üretme gücüne sahip orta dereceli down sendromlu kişilerden oluştuğunu ifade eden Sabit, kursiyerlere öncelikle dikiş eğitimi verildiğini belirtti.

Projenin sonunda üretilen oyuncakların kurumlar ve şirketler aracılığıyla satılacağını ve elde edilen gelirin kursa katılanlara aktarılacağını dile getiren Sabit, oyuncak yapımının gelecekte down sendromluların kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkı sağlayacak küçük ölçekli bir ticaret sektörü oluşturabileceğini ifade etti.

Gazzeli gençler, girişimleriyle down sendromluları topluma kazandırıyor

Belçika, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:49 Kaynak: AA
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