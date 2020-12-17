Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi işlemecilik kültürünü yaşatıyor - Son Dakika

Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi işlemecilik kültürünü yaşatıyor

17.12.2020 11:35
Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi işlemecilik kültürünü yaşatıyor, System.String[]

Gazze Şeridi'nde yaşayan 70 yaşındaki Ganime el-Arcan, 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla yün eğirerek bedevi kültürüne ait birbirinden güzel işlemeler yapıyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 70 yaşındaki Ganime el-Arcan, 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla yün eğirerek bedevi kültürüne ait birbirinden güzel işlemeler yapıyor.

Yaklaşık 40 yıldır bu işi yapan Ganime teyze, ilerleyen yaşına rağmen her gün duvarları yıpranmış kumaşlarla örtülmüş odasında uzun saatlerini yün eğirerek ve işlemeler yapark geçiriyor.

Ganime teyze, yaşadığı coğrafyadaki bedevilerin en eski ve en belirgin mesleklerinden olan bu işi gelecek nesillerin de sürdürmesini istiyor.

Elindeki kirmen adı verilen yün eğirmek için kullanılan çubuk, tahta dokuma sopaları, ceylan boynuzu ve iğne iplik gibi basit aletlerle, at hamudları ve süsleri, debke oyunu için sopa süsleri ve daha pek çok geleneksel süs eşyası yapan Ganime teyze, etrafında toplanan torunlarıyla şarkılar söyleyerek işini daha eğlenceli hale getirmeyi de ihmal etmiyor.

Bedevi kültürüne göre işleme yapan çok az insan kaldı

Filistinli Ganime el-Arcan, AA muhabirine, ceylan boynuzlarıyla yün eğirme ve işleme işinin inceliklerini ve geçmişini anlattı.

Şu anda bir sipariş üzerine ev için süs eşyası hazırladığını söyleyen Ganime teyze, yünleri eğirerek ip haline getirmeyi henüz küçük yaşlarda annesinden ve diğer bedevi kadınlardan öğrendiğini söyledi.

Eskiden bedevi kadınların bir çoğunun yün eğirip el işlemeleri yaptığını ifade eden Ganime teyze, günümüzde ise bedevi işlemelere talebin azalması nedeniyle az sayıda insanın bu mesleği icra ettiğini aktardı.

Ganime teyze, bu işin kolay olmadığını ve ustalaşmak için yıllar gerektiğini belirtirken, ancak ata mirası bu mesleğin yok olmaması gerektiğini vurguladı.

100 yıllık boynuzlar aynı amaçla kullanılıyor

Ceylan boynuzlarını işinde kullanmanın sırrına da değinen Ganime teyze, boynuzları dokuma sırasından ipleri sıkıştırmak için gerekli sertliklere göre kullandığını belirtti.

Atalarından kendisine miras kalan bu boynuzların neredeyse 100 yaşında olduğunu ve hasar görmemeleri için onları gözü gibi koruduğunu dile getiren Ganime teyze, eskiden deve ve koyun yünü kullanılarak yapılan bu işlemelerin bugünlerde bu tür yünlerin bulunmasının zorlaşması nedeniyle hazır malzemelerle yapıldığını anlattı.

Ganime teyze ayrıca bu işi yapmadaki asıl hedefinin maddi kar amacından çok ata yadigarı bir mesleği sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.

Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi işlemecilik kültürünü yaşatıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil         
11:21
Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı         
10:52
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı         
10:24
Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada Kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktora dehşeti yaşattı! Bıçaklı saldırı girişimi kamerada         
09:57
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 11:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla bedevi işlemecilik kültürünü yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei