Sağlık

Gebelikte Diyabet Riskine Dikkat!

29.01.2026 09:39
Doktor Yılmaz, erken tanının önemini vurgulayarak, gebelik şekerinin risklerini açıkladı.

BELİRTİ vermeden ilerleyen gebelik diyabetinin hem anne hem de bebek için ciddi riskler oluşturabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Cansu Yılmaz, "Gebelikte şeker yükleme testi sayesinde olası riskleri erken dönemde saptayabiliyoruz. Böylece iri bebek, zor doğum, sezaryen oranlarında artış ve doğum sonrası bebekte kan şekeri problemleri gibi birçok olumsuzluğun önüne geçmek mümkün oluyor" dedi.

Anne adaylarının fark edemediği bazı sağlık sorunlarının gebeliğin ilerleyen aylarında ciddi risklere dönüşebileceğini belirten Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Cansu Yılmaz, "Anne adaylarının 'Kendimi iyi hissediyorum' diyerek fark edemediği bazı sağlık sorunları, gebeliğin ilerleyen aylarında ciddi risklere dönüşebiliyor. Gebelikte hormonların etkisiyle gelişebilen şeker hastalığı da bu sessiz tehlikelerden biri. Erken dönemde tanı konulmadığında bebeğin gelişiminden doğum şekline kadar birçok alanı etkileyebilen bu durum, basit bir testle kontrol altına alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

'GEBELİK ŞEKERİ GENÇ ANNELERDE DE GÖRÜLEBİLİR'

Gebelik diyabetinin yalnızca ileri yaş gebelere özgü olmadığını belirten Dr. Yılmaz, "Gebelikte hormonların etkisiyle, anne adayının yaşı çok genç olsa bile şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor. Bu durum gebeliğin seyrini, doğum sırasındaki süreci ve doğum sonrası bebek sağlığını olumsuz etkileyebilen önemli bir sağlık sorunudur. Gebelik şekerinin fark edilmediği durumlarda ciddi sonuçlar doğabilir. Anne karnında kontrolsüz seyreden gebelik şekeri, bebeğin normalden fazla kilo almasına neden oluyor. Bu durum doğum sırasında komplikasyon riskini artırırken, bebeğin akciğer gelişimini de olumsuz etkiliyor. İri doğan ancak akciğerleri yeterince gelişmemiş bebeklerde doğum sonrası solunum sıkıntılarıyla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

'ŞEKER YÜKLEME TESTİ ZARARLI DEĞİL'

Anne adayları arasında sıkça dile getirilen kaygılara da açıklık getiren Dr. Yılmaz, "Şeker yükleme testinde kullanılan sıvı, tek seferlik şekerli bir içecektir. Günlük hayatta 2-3 dilim tatlı tüketirken nasıl endişe duymuyorsak, bu test de anneye ya da bebeğe kesinlikle zarar vermez. Gestasyonel diyabet genellikle belirti vermez. Hastalar çoğu zaman kendilerini iyi hisseder ve şekerleri olduğunu düşünmez. Ancak gebelik şekerinde önemli olan, hafif düzeyde yüksek seyreden kan şekerinin aylar boyunca bebeği etkilemesidir. Bu nedenle şikayet olmaması, risk olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

'ERKEN TANI İLE RİSKLER AZALTILABİLİR'

Erken tanının önemine dikkat çeken Dr. Yılmaz, uygun diyet, egzersiz ve gerekirse ilaç tedavisiyle hem annenin hem de bebeğin korunabileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Gebelikte şeker yükleme testi sayesinde olası riskleri erken dönemde saptayabiliyoruz. Böylece iri bebek, zor doğum, sezaryen oranlarında artış ve doğum sonrası bebekte kan şekeri problemleri gibi birçok olumsuzluğun önüne geçmek mümkün oluyor."

Kaynak: DHA

