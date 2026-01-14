Gebze Belediyesi İlk Kupasını Kazandı

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi takımlarından Gebze Belediyesi, üç yıldır mücadele ettiği ligde "ilk kupasını" kazanarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı ilk 4 maçta galiip gelerek sezona iyi başlayan Kocaeli ekibi, 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda 15 puan toplayarak 1 maç eksiğiyle liderin 5 puan gerisinde bulunuyor.

Geçen yıl sezonu 5. tamamlayan Gebze Belediyesi, ilki başararak kulüp tarihinin ilk kupasını müzesine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli ekibi, kazanılacak kupasıyla ampute gençlerde farkındalık oluşturmayı ve onları futbolla buluşturmak istiyor.

Teknik direktör Hakkı Güçler, AA muhabirine, ligde üst sıralara oynayan 6 takımın bulunduğunu söyledi.

Sezona iyi başlangıç yaptıklarını dile getiren Güçler, "5 zorlu rakibimiz var. Bizim de hedefimiz ilk 3. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz yerde bitirir, Gebze'ye bir kupa getiririz. İlk 3'e girersek bir kupa getirmiş oluyoruz." dedi.

Güçler, kupa kazanmanın ampute gençlerde farkındalık oluşturmak açısından önem taşıdığını vurgulayarak "Buraya bir kupa getirerek farkındalık oluşturup bundan sonraki süreçte ampute kardeşlerimizin altyapıya kazandırılıp bu işten nasiplenmesini, hem maddi hem de sosyal anlamda topluma entegre olmasını sağlamak istiyoruz. Ampute çocuklar toplum içerisinde kendilerini farklı hissediyorlar. O çocuklar futbol sahasında ve oyun alanında özgüven kazanıyorlar. Takımımızda beden öğretmeni ve memur arkadaşlarımız var. Onlara hem bir hayat sunmayı hem de sporla topluma entegre olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Feyyaz Gözaçık ise sezon sonunda şampiyon olacak takımın, hedefine zorlu mücadeleyle ulaşacağını anlattı.

Ligde puanların birbirine yakın olduğuna dikkati çeken Gözaçık, "Her takım gibi biz de öncelikle şampiyonluk, ardından ikinci veya üçüncü sırada olmayı hedefliyoruz. Bazen planların dışına çıkılıyor. Sakatlık veya istenmeyen puan kayıpları yaşanıyor. Bunları en aza indirdiğimiz zaman şampiyonluk veya ilk 3 hedefine daha yakın olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Tesis çalışmaları

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ampute futbol takımını kurduklarında önlerine şampiyonluk hedefi koyduklarını ve bu yönde emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Belediye olarak ampute futboluna önemli bir tesis kazandıracaklarını aktaran Büyükgöz, "Projeleri hazırlandı, mimari her türlü çalışması tamamlandı. İnşallah 2026 yılında ihalesini gerçekleştireceğiz. Ampute futbol takımımıza altyapı tesisleri, konaklama ve yönetim binalarıyla kompleks tesisi kazandıracağız. Diğer spor dalları da tesisten yararlanacak ama kullanım önceliğiyle ampute futbol takımımızın adıyla hayata geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.