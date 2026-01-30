Gebze'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
Gebze'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

30.01.2026 01:16
Gebze'de bir işletme önünde meydana gelen silahlı saldırı sonrası 1 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak'ta Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde M.C.A. ile M.C.P'nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.H.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

19 Ocak'ta saldırıya ilişkin S.B. ve T.Y. isimli şüpheliler de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

