Gebze'de tarihi sarnıç restore ediliyor - Son Dakika

Gebze'de tarihi sarnıç restore ediliyor

Gebze'de tarihi sarnıç restore ediliyorKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Bizans dönemine ait su sarnıcının restorasyonuna başlandı.

Gebze'de tarihi sarnıç restore ediliyor

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Bizans dönemine ait su sarnıcının restorasyonuna başlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz zamanında bölgenin su ihtiyacının karşılanmasını sağlayan sarnıcın restorasyonunu yaparak, ziyarete açacaklarını söyledi. Gebze'de tarihi Çoban Mustafa Paşa Hamamı'nın arka kısmında bulunan tarihi su sarnıcının restorasyonuna başlandı. Bizans döneminde yapılan Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Çarşı Çeşmesi ve Çarşı Hamamı gibi diğer tarihi yapılarla da entegre olarak günümüze kadar ulaşan su sarnıcı yapılan restorasyon çalışmaların ardından ziyarete açılacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 551 metrekarelik meydan düzenlemesinin yanı sıra 245 metrekarelik cam seyir terasıyla, koruma altına alınacak sarnıcınI ziyaretçilerin gezebilmesine olanak sağlanacağını belirtti.

Zinnur Büyükgöz tarihe sahip çıkmak için çalışmaların hassasiyetle yapılacağını belirterek, "Su sarnıcı yaklaşık 1200 yıllarında yapılmış bir sarnıç. Bizans dönemine ait Osmanlı öncesi bir eser tabi ki temelde su ihtiyacını karşılamak ve o dönemde dahil Gebze'nin bir konaklama bölgesi Osmanlı da ki adıyla menzil bölgesi veya kervansaray ve seyahatlerde kullanılan dinlenme istasyonu. Bu sarnıcı hem teşhir edecek şekilde projelendirip vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Böyle bir tarihi özelliği bulunan ve böyle bir tarihi kimliğe sahip olan bu alanı en güzel şekliyle açığa çıkartıp restoresini yapıp Gebze halkı ile buluşturuyor olacağız. Biz bu anlamda tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak için gerekli çalışmaları hassasiyetle yapacağız? dedi.

Gebze'de tarihi sarnıç restore ediliyor

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gebze'de tarihi sarnıç restore ediliyor - Son Dakika

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