Son Dakika Haberleri: Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı (2)
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Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı (2)

1 saat önce

KİMİLERİ SINAVDAN AĞLAYARAK ÇIKTIYKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, saat 12.30 itibariyle sona erdi.

Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı (2), System.String[]

KİMİLERİ SINAVDAN AĞLAYARAK ÇIKTI
YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, saat 12.30 itibariyle sona erdi. Sınav boyunca öğrenciler emeklerinin karşılığını almak için mücadele ederken, veliler de heyecanlı ve umut dolu bekleyişini sürdürdü. İzmir'de de en büyük kampüslerden biri olan Ege Üniversitesi'nde yoğunluk vardı. Öğrencilerin salonlara girmesiyle kampüste sessizlik hakim oldu. Gürültü kirliliğini önlemek için önlem alınırken, bahçede top oynayan çocuklar uyarıldı. Sınavın sonlanmasıyla birlikte kimi öğrenciler gözyaşları içinde sınav salonlarını terk ederken, kimileri de mutlulukla sevdiklerine sarıldı. Öte yandan sınav çıkışında kampüste yoğun araç trafiği yaşandı.
ÖĞRENCİLER MATEMATİK SORULARINI UZUN BULDU
Sınav sonrası ailesiyle kucaklaşan Sıla Özbek, "Sınav güzeldi, ancak matematikte uzun sorular vardı. Elimden geldiğince düzenli çalışmak için uğraştım. İstediğim gibi çalışamadım ancak düzenliydim. Yarınki sınav için kendime daha çok güveniyorum, umarım kazanırım. Sınavdan çıktıktan sonra stresim biraz azaldı. Sabah çok kötüydüm, ancak şu an rahatlamış hissediyorum. En sona matematiği bıraktığım için biraz sıkıntı oldu, onun dışında diğer dersler iyiydi" dedi.
Sınavdan çıkan Samet Aydın da, "Genel olarak sınav güzeldi. Türkçe ve matematik soruları kolaydı. Sosyali pek fazla yapmadım, ancak o da güzeldi. Sınav ne çok zor, ne çok kolaydı, ortanın biraz üstünde olduğunu düşünüyorum. Ben sınava özel ders alarak hazırlanmıştım. Hedefim Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. İnşallah olur" diye konuştu.
Zamanın kendisine yetmediğini ifade eden Esma Sude Şen ise, "Türkçe'de zamanım yetmedi, fakat yapabildim. Matematikte sorular uzundu, zamanım yetmedi ve bazı soruları anlayamadım. Mühendislik istiyorum, olur mu bilmiyorum ama biyoloji, mikrobiyoloji bölümleri olacak gibi görünüyor. Dersleri çok iyi dinleyerek hazırlandım, çıkmış sorulara baktım" dedi.
Başka bir bölümü okumak için sınava girdiğini söyleyen Pelin Orçen, "Çok iyi değildi ama ben 2'nci sınıf mühendislik öğrencisiyim. Konservatuvar bölümünü kazanmak için tekrar sınava girdim. Barajı geçerim diye umuyorum. Türkçe bana biraz zor geldi. Çelişkili sorular vardı. Sistemin çok değiştiğini düşünüyorum. Sınavda bilmediğim konular vardı. Sınava 15 dakika önceden girdim, kolye ve takılarımı aldılar onun haricinde sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.
Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:30 Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel
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